Kosei Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kosei Securities lud am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 5,73 JPY. Im letzten Jahr hatte Kosei Securities einen Gewinn von 6,35 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kosei Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 351,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 297,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at