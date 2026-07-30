Kosei Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kosei Securities hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,32 JPY. Im Vorjahresviertel waren -1,950 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 143,20 Prozent auf 411,0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at