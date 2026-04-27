27.04.2026 06:31:29

Kosei Securities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kosei Securities präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -21,860 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Kosei Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 350,0 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 284,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 91,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 22,28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Kosei Securities ein EPS von -49,410 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kosei Securities einen Umsatz von 575,00 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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