Kosei Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kosei Securities präsentierte am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kosei Securities ein EPS von -0,690 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 292,0 Millionen JPY – ein Plus von 76,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kosei Securities 165,0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at