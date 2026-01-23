|
Kosei Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kosei Securities präsentierte am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kosei Securities ein EPS von -0,690 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 292,0 Millionen JPY – ein Plus von 76,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kosei Securities 165,0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
