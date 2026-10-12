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12.10.2026 06:31:29
KOSHIDAKA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KOSHIDAKA präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 9,31 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,890 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 21,05 Milliarden JPY gegenüber 18,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 76,31 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 64,01 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 80,40 Milliarden JPY gegenüber 69,39 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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