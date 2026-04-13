KOSHIDAKA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KOSHIDAKA veröffentlichte am 10.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 39,01 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOSHIDAKA noch ein Gewinn pro Aktie von 33,18 JPY in den Büchern gestanden.

KOSHIDAKA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at