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13.07.2026 06:31:29
KOSHIDAKA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
KOSHIDAKA hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,87 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KOSHIDAKA ein EPS von 26,93 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 20,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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