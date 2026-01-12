KOSHIDAKA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KOSHIDAKA stellte am 09.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 8,12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KOSHIDAKA 5,79 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent auf 16,35 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at