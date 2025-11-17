|
Koskisen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Koskisen veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Koskisen -0,020 EUR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,8 Millionen EUR – ein Plus von 23,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Koskisen 67,8 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
