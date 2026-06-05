ISS Aktie

ISS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: DK0060294858

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05.06.2026 17:30:00

Kosmonauten arbeiten an hartnäckigem Leck: ISS-Crew bringt sich in Sicherheit

Seit sieben Jahren entweicht von der ISS Luft, angeblich wurde das Leck dann aber vor Monaten geschlossen. Jetzt gibt es doch wieder Reparaturarbeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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