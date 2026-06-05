ISS Aktie
ISIN: DK0060294858
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05.06.2026 17:30:00
Kosmonauten arbeiten an hartnäckigem Leck: ISS-Crew bringt sich in Sicherheit
Seit sieben Jahren entweicht von der ISS Luft, angeblich wurde das Leck dann aber vor Monaten geschlossen. Jetzt gibt es doch wieder Reparaturarbeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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