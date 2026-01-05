ISS Aktie
ISIN: DK0060294858
|
05.01.2026 11:29:00
Kosmonauten schließen nach Jahren Leck auf der ISS
Jahrelang war durch ein Leck im russischen Teil der ISS Atemluft ins All entwichen. Die NASA hat bestätigt, dass der Schaden beseitigt ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
