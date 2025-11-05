Kosmos Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kosmos Energy stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,54 Prozent auf 311,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 412,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at