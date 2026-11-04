Kosmos Energy legte Quartalsergebnis vor

Kosmos Energy hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Kosmos Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kosmos Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 383,2 Millionen USD im Vergleich zu 311,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at