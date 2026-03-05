Kosmos Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kosmos Energy ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kosmos Energy die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Kosmos Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,20 Prozent auf 297,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397,6 Millionen USD gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,470 USD. Im Vorjahr waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 22,76 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at