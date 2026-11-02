Kosmos Energy Aktie
WKN DE: A2PBCB / ISIN: US5006881065
|
02.11.2026 11:51:28
Kosmos Energy Q3 Loss Narrows, Shares Fall In Pre-market
(RTTNews) - Oil and gas producer Kosmos Energy Ltd. (KOS) Monday reported third-quarter loss, that narrowed from the year earlier, on higher revenue and production.
Quarterly net loss narrowed to $43.01 million, or $0.07 per share, from $124.30 million, or $0.26 per share, a year ago.
On an adjusted basis, net income was $34.99 million, or $0.06 per share, compared with a net loss of $72.28 million, or $0.15 per share, in the previous year.
EBITDAX rose to $254.34 million from $153.63 million a year before.
Total revenues and other income increased to $409.88 million from $311.23 million in the year-ago quarter.
Net production averaged about 69,200 barrels of oil equivalent per day during the quarter, up about 6% from a year earlier.
For the fourth quarter, Kosmos expects production of 60,000 to 64,000 barrels of oil equivalent per day, net interest expense of $50 million to $55 million, and capital expenditure of $50 million to $75 million.
Shares of Kosmos Energy fell 12.39% to $2.5100 in premarket trading after ending Friday's session up 6.34%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kosmos Energy Ltd Registered Shs
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Kosmos Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Kosmos Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Kosmos Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Kosmos Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kosmos Energy Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kosmos Energy Ltd Registered Shs
|2,29
|-9,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel kaum vom Fleck, während auch der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.