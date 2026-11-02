Kosmos Energy Aktie

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WKN DE: A2PBCB / ISIN: US5006881065

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02.11.2026 11:51:28

Kosmos Energy Q3 Loss Narrows, Shares Fall In Pre-market

(RTTNews) - Oil and gas producer Kosmos Energy Ltd. (KOS) Monday reported third-quarter loss, that narrowed from the year earlier, on higher revenue and production.

Quarterly net loss narrowed to $43.01 million, or $0.07 per share, from $124.30 million, or $0.26 per share, a year ago.

On an adjusted basis, net income was $34.99 million, or $0.06 per share, compared with a net loss of $72.28 million, or $0.15 per share, in the previous year.

EBITDAX rose to $254.34 million from $153.63 million a year before.

Total revenues and other income increased to $409.88 million from $311.23 million in the year-ago quarter.

Net production averaged about 69,200 barrels of oil equivalent per day during the quarter, up about 6% from a year earlier.

For the fourth quarter, Kosmos expects production of 60,000 to 64,000 barrels of oil equivalent per day, net interest expense of $50 million to $55 million, and capital expenditure of $50 million to $75 million.

Shares of Kosmos Energy fell 12.39% to $2.5100 in premarket trading after ending Friday's session up 6.34%.

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Kosmos Energy Ltd Registered Shs 2,29 -9,13% Kosmos Energy Ltd Registered Shs

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