|
07.05.2026 06:31:29
Kosmos Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kosmos Energy hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kosmos Energy ein EPS von -0,230 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kosmos Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 370,9 Millionen USD im Vergleich zu 291,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.