Kosmos Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kosmos Energy hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kosmos Energy ein EPS von -0,230 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kosmos Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 370,9 Millionen USD im Vergleich zu 291,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at