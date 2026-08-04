Kosmos Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kosmos Energy hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,180 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 399,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 617,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at