Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
30.12.2025 07:31:19
Kosovo: Kurti wins snap election, signalling end of impasse
Prime Minister Kurti's governing Self-Determination party won nearly 50% of the vote, results showed with most of the votes counted. It is not yet clear whether he will be able to form a cabinet without a coalition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)mehr Nachrichten
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Snap Inc. (Snapchat)
|6,60
|-1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinehitlich
Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.