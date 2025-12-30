Snap Aktie

Snap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.12.2025 14:23:19

Kosovo: Kurti wins snap election, signalling end of impasse

Prime Minister Kurti's governing Self-Determination party won nearly 50% of the vote, results showed with most of the votes counted. It is not yet clear whether he will be able to form a cabinet without a coalition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)mehr Nachrichten