Quantum Materials Aktie
WKN DE: A1CWR7 / ISIN: US74766A1060
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16.09.2026 09:31:26
Kosovo ex-president Thaci faces Hague war crimes verdict
A tribunal will rule if Hashim Thaci, a former commander of the Kosovo Liberation Army (KLA), committed war crimes during the war of independence with Serbia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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