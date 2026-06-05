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05.06.2026 06:11:24
Kosovo general election: the cost of political polarization
Sunday's election in Kosovo — the third in under 16 months — is marked by a clash between former allies PM Albin Kurti and ex-President Vjosa Osmani, deadlock in the dialogue with Serbia and obstacles to EU integration.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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