Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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15.06.2026 18:47:19
Kosovo PM wins snap vote, but with no majority
Sunday's vote, the country's third in just over a year, was marked by low turnout. The country's prolonged political crisis has further debilitated an already ailing economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
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