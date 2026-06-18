Snap Aktie

Snap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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18.06.2026 12:43:20

Kosovo PM wins snap vote, but with no majority

Sunday's vote, the country's third in just over a year, was marked by low turnout. The country's prolonged political crisis has further debilitated an already ailing economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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