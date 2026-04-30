Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
30.04.2026 21:03:20
Kosovo to hold snap elections in June
Kosovo will soon hold its third parliamentary election in a year and a half. Prime Minister Albin Kurti was able to form a government in February, but now there's a political deadlock over who shoud be elected president.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
|
24.04.26
|Norwegen plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Snap-Aktie mit Kurssprung: Stellenabbau aufgrund von KI erfreut Anleger (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aktien von Snap, Reddit, Meta & Co.: Australische Behörden prüfen Einhaltung des Social-Media-Verbots (dpa-AFX)
|
26.03.26
|Snap-Aktie tiefrot: EU-Kommission ermittelt (dpa-AFX)
|
26.03.26
|EU warnt Pornoseiten wegen Zugang für Minderjährige und untersucht Snapchat (Dow Jones)
|
05.02.26
|Snap-Aktie dennoch schwächer: Snapchat-Mutter schreibt in Q4 schwarze Zahlen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)