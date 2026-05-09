Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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09.05.2026 03:15:20
Kosovo to hold snap elections in June
Kosovo will soon hold its third parliamentary election in a year and a half. Prime Minister Albin Kurti was able to form a government in February, but now there's political deadlock over who should be elected president.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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