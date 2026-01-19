Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|
19.01.2026 16:00:00
Kospet Tank T4 im Test: Alternative zur Garmin-Smartwatch
Mit der Tank T4 bietet Kospet eine günstige Smartwatch, die mit hochpreisigen Garmin-Sportuhren konkurriert. Ob das gelingt? Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
