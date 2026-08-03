Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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03.08.2026 07:23:37
KOSPI Extends Historic Selloff After Worst Month Since 2008 as Samsung, SK Hynix Tumble Nearly 8%
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