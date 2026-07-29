SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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29.07.2026 09:27:16
KOSPI Sinks Over 12% in Worst Two-Day Drop Ever as AI Chip Sell-Off Deepens After SK Hynix Misses Expectations
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