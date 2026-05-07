Koss CorpShs Aktie
WKN: 854586 / ISIN: US5006921085
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07.05.2026 16:13:01
Koss-Olinger Liquidates $12.76 Million in Short-Term Bonds as Rates Climb
On May 7, 2026, Koss-Olinger Consulting disclosed in an SEC filing that it sold 261,966 shares of iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (NASDAQ:ISTB) in the first quarter, an estimated $12.76 million trade based on quarterly average pricing.Koss-Olinger Consulting disclosed in a recent SEC filing that it sold 261,966 shares of iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF during the first quarter of 2026. The estimated value of the shares sold was $12.76 million, based on the average unadjusted closing price for the quarter. The fund’s quarter-end position in ISTB was 306,997 shares, valued at $14.88 million.The iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF offers investors efficient access to a diversified portfolio of short-term U.S. dollar bonds. The fund's strategy emphasizes liquidity and risk mitigation by focusing on bonds with maturities between one and five years. Its competitive expense structure and broad exposure make it a core holding for investors seeking stability and income in the fixed income segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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