Kossan Rubber Industries Bhd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kossan Rubber Industries Bhd hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,02 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 MYR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 439,5 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 15,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kossan Rubber Industries Bhd 517,9 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,060 MYR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kossan Rubber Industries Bhd ein Gewinn pro Aktie von 0,050 MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,75 Milliarden MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,92 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

