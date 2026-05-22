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22.05.2026 06:31:29
Kossan Rubber Industries Bhd hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kossan Rubber Industries Bhd hat sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,02 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kossan Rubber Industries Bhd 0,010 MYR je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Kossan Rubber Industries Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 470,4 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 487,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 3,49 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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