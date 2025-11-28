|
28.11.2025 06:31:28
Kossan Rubber Industries Bhd legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kossan Rubber Industries Bhd präsentierte am 27.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,01 MYR gegenüber 1,15 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Kossan Rubber Industries Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 439,0 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 507,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 13,48 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
