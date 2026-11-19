Kossan Rubber Industries Bhd äußerte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,03 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kossan Rubber Industries Bhd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 671,1 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 439,0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at