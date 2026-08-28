Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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28.08.2026 05:00:00
Kostbare Rohstoffe, kurzer Handelsweg: Was hinter dem Run auf die Arktis steckt
Über das Nordpolarmeer lassen sich Güter zwischen Asien und Europa doppelt so schnell verschiffen wie bisher. Lange war das eine Träumerei – doch das ändert sich geradeWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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