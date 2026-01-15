Kosten für Wohnbau stiegen 2025 um 2,3 Prozent

Die Baukosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau sind im vergangenen Jahr moderat gestiegen. Sie lagen um 2,3 Prozent über dem Wert von 2024, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. Auch im Tiefbau gab es 2025 Kostensteigerungen in allen Sparten: Im Straßenbau stiegen die Kosten gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent, im Brückenbau um 1,5 Prozent und im Siedlungswasserbau um 1,7 Prozent.

hel/cgh

WEB http://www.statistik.at/