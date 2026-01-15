|
15.01.2026 10:02:00
Kosten für Wohnbau stiegen 2025 um 2,3 Prozent
Die Baukosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau sind im vergangenen Jahr moderat gestiegen. Sie lagen um 2,3 Prozent über dem Wert von 2024, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. Auch im Tiefbau gab es 2025 Kostensteigerungen in allen Sparten: Im Straßenbau stiegen die Kosten gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent, im Brückenbau um 1,5 Prozent und im Siedlungswasserbau um 1,7 Prozent.
hel/cgh
WEB http://www.statistik.at/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!