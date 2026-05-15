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15.05.2026 09:44:00
Kosten für Wohnbau stiegen im April um 4,3 Prozent
Die Baukosten für den Wohnhaus- und Siedlungsbau sind im April deutlich gestiegen. Sie lagen um 4,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie die Statistik Austria am Freitag bekanntgab. Auch im Tiefbau gab es Kostensteigerungen in allen Sparten: Im Straßenbau stiegen die Kosten gegenüber April 2024 um 7,8 Prozent, im Brückenbau um 6,0 Prozent und im Siedlungswasserbau um 6,3 Prozent.
sag/tsk
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