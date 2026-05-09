Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Ab 1. Juli
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09.05.2026 18:43:00
Kostendruck zu hoch? Lufthansa stellt Bremen-Frankfurt-Verbindung ein - Aktie im Fokus
Der Flughafen bewertete die Entscheidung als "sehr bedauerlich". Die Strecke sei eine wichtige Anbindung an das Drehkreuz Frankfurt. Bislang gibt es einem Sprecher zufolge bis zu fünf Flüge täglich von Bremen nach Frankfurt.
Nach Angaben des Flughafens ist die Verbindung laut Lufthansa nicht mehr wirtschaftlich tragbar. Der Konzern nannte dem Airport zufolge unter anderem die gestiegenen Kosten und die veränderten Rahmenbedingungen als Gründe.
Die Hansestadt Bremen und der Flughafen stünden nun im engen Austausch mit der Fluggesellschaft, hieß es. Bei den Gesprächen gehe es dem Bremer Flughafen zufolge insbesondere um die Gründe der Entscheidung und deren Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Anbindung Bremens.
BREMEN (dpa-AFX)
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