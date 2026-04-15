Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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15.04.2026 20:45:00
Kostensenkung und Profitsteigerung: Snap baut 1.000 Stellen ab
Nach dem Einstieg eines neuen Investors kündigt der Snapchat-Mutterkonzern Stellenstreichungen an, um die Kosten zu senken und die Profitabilität zu verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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