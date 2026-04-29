Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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29.04.2026 21:44:39
Kostensteigerungen bei Medizintechnik-Riese: GE Healthcare korrigiert EPS-Prognose - Aktie tiefrot
Der Konkurrent von Siemens Healthineers und der niederländischen Philips ist der erste der großen Hersteller, der sich vorwagt. GE Healthcare erwartet nun für 2026 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,80 bis 5,00 US-Dollar, das sind jeweils 15 Cent weniger als zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten haben bislang 5,06 Dollar je Aktie auf dem Zettel. Am Umsatzausblick hält das Unternehmen fest und verwies auf eine anhaltend gesunde weltweite Nachfrage.
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Im ersten Quartal verfehlte GE Healthcare zudem die Ergebniserwartungen. So sank der den Aktionären zurechenbare Gewinn von 564 auf 389 Millionen Dollar (gut 332 Mio Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank um 2 Cent auf 0,99 Dollar - Analysten hatten mit einem Anstieg auf 1,06 Dollar gerechnet. Dagegen stieg der Umsatz um 7,4 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar. Das war etwas mehr als vom Markt erwartet.
Die GE Healthcare-Aktie sackt an der NASDAQ zeitweise um 13,53 Prozent auf 59,27 US-Dollar ab.
CHICAGO (dpa-AFX)
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