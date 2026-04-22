Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,650 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,98 Prozent zurück. Hier wurden 80,8 Millionen PLN gegenüber 88,8 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at