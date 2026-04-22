|
22.04.2026 06:31:29
Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,650 PLN erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,98 Prozent zurück. Hier wurden 80,8 Millionen PLN gegenüber 88,8 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!