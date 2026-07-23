Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego ließ sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,510 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 90,2 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 86,6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at