Kot Addu XD hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kot Addu XD äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,32 PKR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at