Kot Addu XD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kot Addu XD hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at