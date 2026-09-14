Kot Addu XD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kot Addu XD veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,14 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,19 Milliarden PKR – ein Plus von 488,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kot Addu XD 1,56 Milliarden PKR erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,86 PKR gegenüber 2,88 PKR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1125,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,16 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,56 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at