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20.07.2026 06:31:29
Kotak Mahindra Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Kotak Mahindra Bank hat am 18.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,60 Prozent auf 300,69 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 267,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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