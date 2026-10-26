Kotak Mahindra Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kotak Mahindra Bank hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 5,68 INR gegenüber 4,49 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,17 Prozent auf 294,27 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 249,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at