Kotak Mahindra Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kotak Mahindra Bank gab am 25.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 22,47 INR, nach 25,37 INR im Vorjahresvergleich.
Kotak Mahindra Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 249,01 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
