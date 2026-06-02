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02.06.2026 06:31:29
Kothari Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kothari Industrial hat am 31.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,96 INR gegenüber -1,400 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kothari Industrial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 445,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 264,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,320 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,740 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 1,78 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Kothari Industrial 866,36 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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