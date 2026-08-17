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17.08.2026 06:31:29
Kothari Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kothari Industrial hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,68 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 524,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 392,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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