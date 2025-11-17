Kothari Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kothari Industrial hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,61 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 127,96 Prozent auf 495,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 217,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at